GülümseSEN Şenliği

Kansersiz Yaşam Derneği’nin (KAYD) kanser hastası çocuklar ve aileleri için geleneksel olarak her yıl düzenlediği GülümseSEN Bahar Şenliği, önceki gün 370 kişilik bir katılımla YBY Woods Kemerburgaz etkinlik alanında 13. kez gerçekleşti. Kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine bir gün boyunca unutulmaz anlar yaşatabilmek için KAYD Gençlik Komitesi gönüllüleri ve destekçileri bir araya geldi. Kanser hastası çocuklar ve aileleri, sanat-drama-takı-seramik atölyeleri, sihirbaz, yoga, zumba, yüz boyama, nefes çalışmaları, şarkılar, sürpriz hediyeler, sevdikleri yemekler ve ünlü simalarla buluşarak eğlence ve sevgi dolu bir gün geçirdiler. Her çocuğa bir gönüllünün abla/abilik yaptığı şenlikte, anneler de bir günlüğüne kendilerine özel etkinliklerle farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.