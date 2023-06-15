Magazin Hattı

Özel etkinlik

Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin tarafından, centilmen yaşam tarzından ilham alınarak oluşturulan marka ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Giriş: 15 Haziran 2023 Perşembe
Özel etkinlik

Smile Hair Clinic’in kurucu ortakları Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, centilmen bir yaşam stilinden yola çıkarak “Gentlemen Squad” isimli sosyal marka oluşturdu. Entelektüel açıdan kalıcı dostlukların kurulabileceği birçok davet, workshop ve aktiviteye imza atacak Gentlemen Squad’ın ilk buluşması, Pernod Ricard ile Gastronomi Yazarı, Yeme-İçme Uzmanı Oğul Türkkan’ın ev sahipliğinde Scarlet Etiler’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Orhan Gorbon, Oğuzhan Süral, Noyan Berkman, Ömer Atakan, Kerem Vaizoğlu, Çağatay Odabaş, Mert Burak Ünlü gibi iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Dr. Gökay Bilgin Dr. Mehmet Erdoğan

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