Magazin Hattı

Güzelleştiren davet...

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri açılış davetinde buluştu.

Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
Güzelleştiren davet...

Mimarisinden hizmet kalitesine sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla hizmet vermeye başlayan Fray Beauty Bebek’in kurucuları Ali Turan ve mimar oğlu Baturan Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Ebru Erberdi, konuklar için özel bir menü hazırladı. Birbirinden özel lezzetler ve Onur Seçkin’in DJ & Perküsyon performansı eşliğinde eğlenceli bir şekilde gerçekleşen davet tüm katılımcılardan tam not aldı. Davette bir araya gelen hanımlar, en son teknolojiye sahip cihazlar ve kişisel bakımlarla ilgili bilgi aldılar. Açılış davetine katılan isimler arasında Simay Kamer, Burcu Şendir, Eda Güzelcik, Alara Mildon, Arzu Kunt, Neva Dürüst yer aldı.

Onur AYDIN

Simay Kamer Burcu Şendir

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