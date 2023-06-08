Magazin Hattı

Şık davetle yaza merhaba

Cemiyet hayatının ünlü simaları Yaz’a Merhaba partisinde buluştu.

Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
Şık davetle yaza merhaba

Marka Elçiliğini Gülay Kamaz’ın gerçekleştirdiği Yaz’a Merhaba partisinde tanınmış simalar Almanya’dan getirilen son teknoloji cihazlar ile Avrupa Standartlarına bir solarium deneyimi


yaşadılar. Cilt ölçüm cihazı ile kendini sizin cildinize ayarlayabilen, zevkinize özel müzik seçebildiğiniz, Aqua , Aroma, Collagen desteği sağlayabilen ve son teknoloji LED yapısı ile kolayca bronzlaşma imkanı sağlayan cihazları deneyimleyen davetliler adeta tatil havası yaşadılar. Marka Kurucusu Mehmet Aydoğdu 30 yıllık sektör deneyimi ile yaptığı konuşmasında; solarium doğru ve güvenilir cihazlarla yapıldığı taktirde kişilerin depresyon riskini azaltır ve özgüvenini artırır, Özellikle kış aylarında mahrum kaldığımız D vitamini sentezini arttırarak vücuda katkıda bulunur, kas


zayıflığına karşı vücudu korur ve güneş banyolarında kontrolsüz şekilde maruz kaldığımız UV-A, UV-B


ışınlarının zararlarından optimize edilmiş ultraviyole ışınları sayesinde cildimizi korur dedi.

Şık davetle yaza merhaba

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