Magazin Hattı

Çiçek bahçesinde çay daveti

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin sofralarının vazgeçilmezi olan marka cemiyet hayatının ünlü hanımlarını çay davetinde bir araya getirdi.

Giriş: 06 Haziran 2023 Salı
Çiçek bahçesinde çay daveti

Markanın Türkiye distribütörü N. Berrin Ak’ın aracılığıyla ülkemizle buluşan Halcyon Days, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercihi olan marka koleksiyonlara ve 3 Kraliyet nişanına sahip İngiltere’nin 14 markasından biri. Queen Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet ailesine ve kraliyetin geçmişini onurlandıran isimlerden ilham alarak tasarlayan marka tamamen el yapımı olan porselenleriyle, saydam, sağlam ve ultra kaliteli üretimler yapmaya devam ediyor. Markanın CEOsu Pamela Harper’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Kanlıca’daki Boho Bosphorus’da düzenlenen etkinlikte, bir çiçek bahçesinde kurulan sofraların başrolünde markanın tasarımları yer aldı.

Halcyon Days

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