Kasrat'dan imza günü

Uzman Psikiyatri Klinik Psikolog Buket Kasrat, Akmerkez Remzi Kitabevin’de düzenlenen etkinlikle, “Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler” adını verdiği yeni kitabının imza gününü gerçekleştirdi. Buket Kasrat, yeni kitabının imza gününde ayrıca, mesleki yaşamında aile ve çocuklarla birebir yaşadığı gerçek hikayeleri de “ “Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirmek” konulu özel bir söyleşiyle konuklarıyla paylaştı. Anne ve Babaların en sık karşılaştığı sorular ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaşarak, onların sorularını da bu özel günde cevapladı.