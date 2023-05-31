Magazin Hattı

Mert Tutak: Evcil hayvanlar için düğmeye bastı!

İş insanı Mert Tutak evcil hayvanlar için yeni bir girişimde bulundu.

Giriş: 31 Mayıs 2023 Çarşamba
Mert Tutak: Evcil hayvanlar için düğmeye bastı!

Mert Tutak’tan bir girişim daha Karkas çiftliğinden elde edilen etleri “KİTO PET” markası altında kedi köpek maması içinde kullanacağını duyurdu. Mert tutak hem insana hem evcil hayvanlara gıda üretimini hız kesmeden devam edeceğini söylerken 24 yıllık deneyimin getirdiği tecrübeyi Kito Pet içinde kullanacağını aktardı. Türkiye’nin yerli mamaları içinde ülkemizi temsil etmeyi düşünerekten bu yola başladık diyen tutak kuruluş aşamasında özellikle tecrübeli insanlarla çalışmaya özen gösterdik markamız için önemli bir rol oynayan üretim tesislerimizde yapılan her türlü adımlar tek tek denetlenerek ve gözlemlenerek bir finale ulaşıyor. Hata payı markamızın önüne geçeceği için elimizden geldiği kadar markamızın güven ve tercih konusundaki adımları göz ardı edilmeyeceğini dile getirdi. Bazı mamaların içerisindeki maddeler kedi ve köpeklerde belirli alerjilere sebep olabiliyor diyen Mert Tutak bu hususta da önlemlerimizi aldığını dile getirdi. Tüy dökülmesini veya diğer farklı alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurmalıyız. Markamızı her gün hız kesmeden geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Evcil hayvanlar için düğmeye bastı!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boyner tarzı...

Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni tasarımlarını ayna karşısında tanıttı.
Güncel Alkoçlar'dan romantik paylaşım

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi Kaan Demirağ ile birlikte çektirdiği romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Caddeler Patroniçenin cadde keyfi

Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, önceki gün müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Güncel Koç'un mezuniyet heyecanı

Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un kızları Aylin Koç, Brown Üniversitesi'nden mezun oldu.
Jet Set Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında ikiz çocukları bulunan Jennifer Lopez, kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu
Magazin Hattı Şık açılış

Cemiyet hayatının bakımlı hanımları şık davette buluştu.
Güncel Tezman'a eğlenceli kutlama

İş insanı Ralf Tezman eşi Sanem Tezman ve yakın dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Haluk Dinçer, Vedat Alaton, Seda Söğütlü ve Feryal Gülman hafta sonu Bebek'teydi.
Güncel Sağlıklı yaşam sırları...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri sağlıklı olmak adına neler yapıyor? Kimi detoks uyguluyor kimi vegan besleniyor...

Jet Set Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...
Caddeler Bebek'te buluştular

Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, oyuncu Serenay Sarıkaya ile müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Güncel Aşıkların Cannes pozu!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali’nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.