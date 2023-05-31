Mert Tutak: Evcil hayvanlar için düğmeye bastı!

Mert Tutak’tan bir girişim daha Karkas çiftliğinden elde edilen etleri “KİTO PET” markası altında kedi köpek maması içinde kullanacağını duyurdu. Mert tutak hem insana hem evcil hayvanlara gıda üretimini hız kesmeden devam edeceğini söylerken 24 yıllık deneyimin getirdiği tecrübeyi Kito Pet içinde kullanacağını aktardı. Türkiye’nin yerli mamaları içinde ülkemizi temsil etmeyi düşünerekten bu yola başladık diyen tutak kuruluş aşamasında özellikle tecrübeli insanlarla çalışmaya özen gösterdik markamız için önemli bir rol oynayan üretim tesislerimizde yapılan her türlü adımlar tek tek denetlenerek ve gözlemlenerek bir finale ulaşıyor. Hata payı markamızın önüne geçeceği için elimizden geldiği kadar markamızın güven ve tercih konusundaki adımları göz ardı edilmeyeceğini dile getirdi. Bazı mamaların içerisindeki maddeler kedi ve köpeklerde belirli alerjilere sebep olabiliyor diyen Mert Tutak bu hususta da önlemlerimizi aldığını dile getirdi. Tüy dökülmesini veya diğer farklı alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurmalıyız. Markamızı her gün hız kesmeden geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.