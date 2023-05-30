Şık açılış

Savur saçlarını hikayesi ile yola çıkan Lolly Pony marksı Bağdat caddesinde düzenlenen çok renkli bir davet ile kapılarını açtı. Ünlü tasarımcı Aypen Telci ve markanın yaratıcısı olan Didem Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete cemiyet hayatının tanınmış simaları büyük ilgi gösterdi. Savur saçlarını hikayesi ile yola çıkan, İsviçre’de kendi üretimleri olan Lolly Pony saçları, kadınların kuaföre gitmeden, kendilerinin takabileceği, günlük hayatlarının kurtarıcısı olan saçlı tokalar, at kuyruğu saçlar, çıt çıt saçlar, kahküller ve her model peruklarıyla artık Türkiye’de.