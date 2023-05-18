Magazin Hattı

'Total Recall' sergisi...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri özel sergide bir araya geldi.

Giriş: 18 Mayıs 2023 Perşembe
'Total Recall' sergisi...

Ülkemizin, giyilebilir teknolojiler, sürdürülebilir moda ve tekstilde temiz tarım kavramları ile tanışmasında öncü olan EZRATUBA markasının yaratıcı yönetmenleri Ezra Çetin ve Tuba, doğal kaynakları gözeten, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik eden modern teknolojilerin sürdürülebilirliğe olan eşsiz katkısını deneyimleyeceğiniz Total Recall başlıklı özel bir sergi ile yine bir ilk’i gerçekleştirdi. Geçtiğimiz akşam Fişekhane Camlı Galeri’de düzenlenen özel bir organizasyonla kapılarını açan Total Recall sergisi açılış davetine katılanlar arasında; Akasya Türkmen, Ayşegül Tuncer, Betül Demir, Bige Daruga, Cantekin Temizer, Ezra ve Tuba Çetin, Müge Tezman Sırmabıyık, Nurdan Yüzbaşıoğlu, Pelin Bozkurt, Sinan Öncel, Todori Kalamari, Özlem Avcıoğlu ve Zehra Öney de vardı.


Total Recall

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