Depremzede çocuklar için TED’e bağış!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaralarını sarmak için önemli sorumluluklar
üstlenen global moda kuruluşu Orka Holding, afetin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye yardım
elini uzatmayı sürdürüyor. Orka Holding, mart ayından bu yana “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz,
Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında ürün satışlarından elde
edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışladı. Bağış kapsamında ilk etapta deprem
bölgesindeki 36 çocuğun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı masrafları karşılanacak. Orka Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, projenin gelirini Orka Holding merkez ofiste
düzenlenen mini bir törenle TED Genel Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu’na takdim etti. Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Afet bölgesindeki
vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız yardım faaliyetlerimizi ilk günkü inanç ve
kararlılıkla sürdürüyoruz. Mart ayından itibaren TED iş birliğinde başlattığımız Çocuklar Bizim Her
Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz destek projemizle de depremzede çocuklarımızın ve ailelerin
yüzlerini bir nebze de olsa güldürmeyi amaçladık. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunabilmek
bizler için onur ve mutluluk kaynağı. Bu anlamda TED iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin gelirini
kendilerine takdim etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. TED ile bundan sonra da deprem bölgesine
olan yardımlarımız yeni projelerimizle artarak sürecek” dedi.