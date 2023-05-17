Magazin Hattı

Depremzede çocuklar için TED’e bağış!

Orka Holding, “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında elde edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne bağışladı.

Giriş: 17 Mayıs 2023 Çarşamba
Depremzede çocuklar için TED’e bağış!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaralarını sarmak için önemli sorumluluklar


üstlenen global moda kuruluşu Orka Holding, afetin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye yardım


elini uzatmayı sürdürüyor. Orka Holding, mart ayından bu yana “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz,


Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında ürün satışlarından elde


edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışladı. Bağış kapsamında ilk etapta deprem


bölgesindeki 36 çocuğun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı masrafları karşılanacak. Orka Holding


Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, projenin gelirini Orka Holding merkez ofiste


düzenlenen mini bir törenle TED Genel Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu’na takdim etti. Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Afet bölgesindeki


vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız yardım faaliyetlerimizi ilk günkü inanç ve


kararlılıkla sürdürüyoruz. Mart ayından itibaren TED iş birliğinde başlattığımız Çocuklar Bizim Her


Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz destek projemizle de depremzede çocuklarımızın ve ailelerin


yüzlerini bir nebze de olsa güldürmeyi amaçladık. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunabilmek


bizler için onur ve mutluluk kaynağı. Bu anlamda TED iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin gelirini


kendilerine takdim etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. TED ile bundan sonra da deprem bölgesine


olan yardımlarımız yeni projelerimizle artarak sürecek” dedi.

Türk Eğitim Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Teknede buluştular

Zeynep Fadıllıoğlu ve kızı Selin Tara önceki gün Bebek'te demirli teknede bir araya geldi.

Magazin Hattı Depremzede çocuklar için TED’e bağış!

Orka Holding, “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında elde edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne bağışladı.
Jet Set 76. Cannes Film Festivali başladı!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

Caddeler Eczacıbaşı Bebek İskelesi'nde...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneye binerken objektiflere yansıdı.
Caddeler Hanımların cadde turu

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, Edvina Sponza ve Pia Hakko Yeşil Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
Güncel Hakko pistte yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
Magazin Hattı Modaseverlere açılış

Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu marka 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı.

Güncel Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.
Güncel Annelerini hasretle andılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde annelerini özlemle andılar.
Magazin Hattı Ayaydın, ayağa kalktı!

Geçtiğimiz hafta omurilik ameliyatı geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı.
Güncel Annelere özel kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflarıyla kutladı.
Caddeler Sportif Özilhan

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan önceki gün Bebek’te sportif tarzıyla objektiflere yansıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.