Depremzede çocuklar için TED’e bağış!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yaralarını sarmak için önemli sorumluluklar

üstlenen global moda kuruluşu Orka Holding, afetin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye yardım

elini uzatmayı sürdürüyor. Orka Holding, mart ayından bu yana “Çocuklar Bizim Her Şeyimiz,

Eğitimleri Geleceğimiz” mottosuyla yürüttüğü destek projesi kapsamında ürün satışlarından elde

edilen geliri Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışladı. Bağış kapsamında ilk etapta deprem

bölgesindeki 36 çocuğun 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı masrafları karşılanacak. Orka Holding

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, projenin gelirini Orka Holding merkez ofiste

düzenlenen mini bir törenle TED Genel Başkanı Sinan Selçuk Pehlivanoğlu’na takdim etti. Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Afet bölgesindeki

vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız yardım faaliyetlerimizi ilk günkü inanç ve

kararlılıkla sürdürüyoruz. Mart ayından itibaren TED iş birliğinde başlattığımız Çocuklar Bizim Her

Şeyimiz, Eğitimleri Geleceğimiz destek projemizle de depremzede çocuklarımızın ve ailelerin

yüzlerini bir nebze de olsa güldürmeyi amaçladık. Çocuklarımızın geleceğine katkı sunabilmek

bizler için onur ve mutluluk kaynağı. Bu anlamda TED iş birliğiyle yürüttüğümüz projenin gelirini

kendilerine takdim etmekten ayrıca gurur duyuyoruz. TED ile bundan sonra da deprem bölgesine

olan yardımlarımız yeni projelerimizle artarak sürecek” dedi.