Magazin Hattı

Modaseverlere açılış

Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu marka 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı.

Giriş: 16 Mayıs 2023 Salı
Modaseverlere açılış

Kadın girişimciler Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu SHOEMOL, 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı. Önceki gün gerçekleşen yeni şube açılış davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Uzun yılların sektör tecrübesini 4 yıl önce kurdukları markasına taşıyan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav Yeşilyurt ve Bağdat Caddesi’nden sonra yeni şubelerini Nişantaşı’nda açarak, dostlarıyla büyümelerinin sevincini paylaştı. Hakiki deri kullanılarak yerli üretim tasarım ayakkabı ve çantalar sunan marka, ergonomik, konforlu ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Nişantaşı şubesi açılış davetine katılan isimler arasında Suzan Şen, Ebru Uygun, Ece Kıral, Nalan Aksoy gibi ünlü isimlerde vardı.

Modaseverlere açılış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Eczacıbaşı Bebek İskelesi'nde...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneye binerken objektiflere yansıdı.
Caddeler Hanımların cadde turu

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, Edvina Sponza ve Pia Hakko Yeşil Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
Güncel Hakko pistte yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
Magazin Hattı Modaseverlere açılış

Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu marka 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı.

Güncel Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.
Güncel Annelerini hasretle andılar

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nde annelerini özlemle andılar.
Magazin Hattı Ayaydın, ayağa kalktı!

Geçtiğimiz hafta omurilik ameliyatı geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı.
Güncel Annelere özel kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Anneler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflarıyla kutladı.
Caddeler Sportif Özilhan

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan önceki gün Bebek’te sportif tarzıyla objektiflere yansıdı
Güncel Sabancı'dan romantik paylaşım...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı eşi Hacı Sabancı'yla çektirdiği romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Antebi: Aldatma yok ama ayrıldık!

Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi çıkan ayrılık haberlerini doğruladı. İzzet Antebi, 'Aldatma yok ama ayrıldık' açıklamasını yaptı.
Güncel Koç, kulise girdi

Yakın dostlarıyla Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansı "Toz" oyununu izlemeye giden Caroline Koç, kulis ziyareti yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.