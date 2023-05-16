Modaseverlere açılış

Kadın girişimciler Nilgün Toktaş ve Aslı Manav’ın kurucusu olduğu SHOEMOL, 3. şubesini Nişantaşı’nda açtı. Önceki gün gerçekleşen yeni şube açılış davetine cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Uzun yılların sektör tecrübesini 4 yıl önce kurdukları markasına taşıyan Nilgün Toktaş ve Aslı Manav Yeşilyurt ve Bağdat Caddesi’nden sonra yeni şubelerini Nişantaşı’nda açarak, dostlarıyla büyümelerinin sevincini paylaştı. Hakiki deri kullanılarak yerli üretim tasarım ayakkabı ve çantalar sunan marka, ergonomik, konforlu ve modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Nişantaşı şubesi açılış davetine katılan isimler arasında Suzan Şen, Ebru Uygun, Ece Kıral, Nalan Aksoy gibi ünlü isimlerde vardı.