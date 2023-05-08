Magazin Hattı

Birinci yılını kutladı

Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yatırımlardan biri olan Honey Holistic birinci yılını kutladı.

Giriş: 08 Mayıs 2023 Pazartesi
Birinci yılını kutladı

Birinci yılını kutlayan Summit InvestCO'nun Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk yatırımlardan biri olan Honey Holistic açıldı. Teknoloji ve güzellik kavramını sanatla birleştiren Honey Holistic, Ortaköy’de yer alan ve ‘Açık Hava'da Kişisel Bakım’ deneyimini yaşattığı farklı konseptteki mağazasında verdiği Spring Party ile lansmanını gerçekleştirdi. Genç girişimci, iş insanı Samet Siper'in yatırımıyla hayata geçirilen projede çevreye saygı ve doğa dostu ürünler öne çıkarılıyor. Kadın ve erkek saç bakımı ve yeni trend tasarımların uygulandığı merkezin lansmanına iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Etkinlikte dünyaca ünlü Saç Stil Sanatçısı Ünsal Muslu ve Saç Uzmanı Ömer Ünal, katılımcılara saç bakım hizmeti verdi. Dünyaca ünlü Türk DJ Nodus da organizasyonda setin başına geçerek, davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.


Birinci yılını kutladı

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