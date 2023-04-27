Magazin Hattı

İstanbul'da renkli sergi!

Sanatçı Emre Ertürk'ten ders alan Sibel Baruh, “Creation” adını verdiği ilk kişisel resim sergisini sanat severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul'da renkli sergi!

Yaklaşık 3 yıldır uluslararası başarılı sanatçı Emre Ertürk'ten özel teknik Resim ile Sanat Terapisi dersleri alan Sibel Baruh, “Creation” adını verdiği ilk kişisel resim sergisini çok yakında sanat severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Tablolarında, Crea adını verdiği Yusufcuk böceği karakterinin, hayal ve gerçeklik arasında bir köprü kurduğunu anlatan Sibel Baruh, birbirinden özel ve renkli çalışmalarını, tuval üzerine akrilik tekniği ile yarattı. Sanat dostu, Le Meridien Istanbul Hotel'de, renkli bir organizasyon ile 10 Mayıs'ta açılacak olan Sibel Baruh’un bu çok seçkin resim sergisi; 18 Mayıs'a kadar tüm sanat severlerin ziyaretine açık olacak. Le Meridien Istanbul'un, Mezanin katında yer alan Creation resim sergisinin küratörlüğü ise, ünlü ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk'ün imzasını taşıyor.

Emre Ertürk Sibel Baruh Creation

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