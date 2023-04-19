Depremzede çocuklara ‘Çocukların Festivali’

Türkiye’nin en büyük çocuk festivali ‘Çocukların Festivali’ bu sene beşinci kez 5-6-7 Mayıs’ta Zorlu PSM ev sahipliğinde İstanbul ve deprem bölgesindeki çocuklar için kapılarını aralayacak. Sanatın her dalına dokunan festivalde ‘içi içine sığmayan’ çocuklar için konser, tiyatro, sanat atölyeleri başta olmak üzere 50’den fazla etkinlik yer alıyor. Festival Tomru Dereköylü'nün ev sahipliğinde yapılacak. Çizgi filmlerden çıkıp gelen çok sevilen Meet and Greet karakterlerinin eğlenceli danslarıyla çocuklarıyla karşıladığı festivalde; kortej, akrobasi gösterileri, etkileyici şovlar, orkestra dinletileri, graffiti, dans deneyimi, fotoğraf alanları, Sihirbaz Okulu, Warner Bros’un çok sevilen kahramanları da çocukları bekliyor.