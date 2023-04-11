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Türk Eğitim Derneği'nden depremzede çocuklara destek

Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak için, İş Sanat Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Giriş: 11 Nisan 2023 Salı
Türk Eğitim Derneği'nden depremzede çocuklara destek

95 yıldır her şartta ve koşulda öncelik çocuk, öncelik eğitim diyen Türk Eğitim Derneği, “Deprem Geleceğimizi Yıkmasın” kampanyası için ilk etkinliğini İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Bu akşam koltuklarımızdaki yerimizi aldık ancak kalbimiz, aklımız, gözümüz deprem bölgesinde. İlk günden itibaren tüm gücümüzle seferber olduğumuz 10 ilimiz için rehavete kapılmadan, alandan kopmadan, uzman destekleri alarak çalışmaya devam ediyoruz. 95 yılını çocuklara, gençlerin nitelikli eğitimine adamış bir kurum olarak, deprem geleceğimizi yıkmasın, deprem geleceğimizi yıkamayacak diyoruz. Çok temel bir sloganımız var: Burs para değildir, burs hayattır. En az sekiz yıl olmak üzere çocuklarımızın eğitim öğretim yaşamlarında aksamalar yaşanmadan ilerlemeleri öncelikli gayemiz. Bir eli boşta kalan çocuklarımızın elini tutmak, yaşamlarının bu zorlu döneminde geçici çözümlerden kaçınmak, gönülden birlikteliğimizi onlara göstermek için buradayız” dedi. Etkinlik kapsamında İstanbul'daki TED Atakent Koleji, TED Çorlu Koleji, TED Üsküdar Koleji ve TED Rönesans Koleji öğrencilerinin eserlerinin müzayedesi gerçekleşti. Cumhuriyetimizin 100. Yılındaki Cumhuriyet Kazanımları, Türk Eğitim Derneği'nin 95. Yılında Eğitimde Fırsat Eşitliği temasıyla düzenlenen sergide, görsel sanatlar öğretmenlerinin mentorluğunda okul öncesi kademesinden 14, ilkokul kademesinden 61, ortaokul kademesinden 52, lise kademesinden 35 olmak üzere toplam 186 öğrencinin birlikte çalışması ve karışık teknikle üretilen 24 adet eser müzayedeye çıktı.

Onur AYDIN

TED İş Sanat Kültür Merkezi Türk Eğitim Derneği

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