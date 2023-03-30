Bahara merhaba daveti...

Dermatolog Dr Emel Polat’ın bahar aylarında cilt bakımına özel tavsiyeler verdiği davete sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Davete katılan misafirleriyle birebir ilgilenen Polat, cilt bakımında son gelişmeleri ve trend uygulamaları anlattı. Güzellik kavramına bakış açısı ve felsefesini “kişinin hayat kalitesini arttıran tedavi uygulamaları” olarak tanımlayan Dermatolog Dr Emel Polat, tüm hastalarının her zaman kendilerini daha canlı, daha dinç ve enerjisi yüksek hissetmelerini sağlayacak uygulamalardan yana tercih ettiğinin altını çiziyor. Türkiye’nin önde gelen dermotoloji derneklerine üyelikleri bulunan cilt sağlığını her yönüyle kontrol altına alıyor. Sadece sertifikalı ve test edilmiş ürünler kullanan Polat, cilt sorunları için kalıcı çözümler sunuyor. Tüm tedavi süreçlerinde ve tedavi sonrasında kaliteli bir süreç geçirmeyi sağlamak için bütüncül bir yaklaşım ile hareket ederek tüm tedavilerini tamamiyle “kişiye özel” şekilde uyguluyor.