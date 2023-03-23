Milano'dan Türkiye'ye...

Jumbo; İtalya’nın dünyaca ünlü tasarım markası Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olduğunu açıkladı. Konu ile ilgili bilgi veren Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak ‘’Jumbo’nun temelinde el işçiliği, özen ve zanaatkarlık var. İtalya’nın en önemli tasarım markalarından Baci Milano’nun güncel tüm koleksiyonlarını Türkiye’ye getireceğiz.’ dedi. Baci Milano kurucuları Silvia Arienti ve Giovanni Colombo’nun da katıldığı fuarda konuşan Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak ‘’Jumbo’nun temelinde el işçiliği, özen ve zanaatkarlık var. Hikayesinde de mottosunda da tasarım, odağın merkezinde. Baci Milano’nun DNA’sında da aynı tasarım tutkusu yer alıyor. Baci Milano’nun Türkiye’deki resmi partneri olmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız markanın güncel tüm koleksiyonlarını Türkiye’deki tasarım severler için ulaşılabilir hale getirmek. Baci Milano’nun 6 farklı temadan ve toplamda 700'ü aşkın parçadan oluşan 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Mart ayı itibariyle seçili Jumbo mağazalarında yer alacak.’’ dedi.