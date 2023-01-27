İskoç şaire anma!

18. yüzyılda yaşamış ünlü İskoç şairlerinden Robert Burns, her yıl doğum gününde, şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anıldı. Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan “Burns’ Supper” Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’ nun ev sahipliğinde BCCT Başkanı Chris Gaunt , eşi Gülten Süzer Gaunt eşliğinde gerçekleşti. İskoç kültürünün yaşatıldığı geceye iş ve cemiyet dünyası ile diplomasi çevrelerinden birçok isim katıldı. Gecede BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Burns’ün eserlerinden örnekler sunduğu açılış konuşmasında bu geleneksel İskoç kutlamasını kültür zenginliği ile bilinen İstanbul’da da uzun yıllardır gerçekleştirmekten, mutluluk duyduklarını ifade etti. Giderek popüler hale gelen bu yemekte geleneksel bir İskoç sosisi olan Haggis, tören ile davetlilere sunuldu. Ardında , İskoç müziği ve dansları ile gece renklendi.