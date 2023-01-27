Magazin Hattı

İskoç şaire anma!

İskoç şairlerinden Robert Burns, her yıl doğum gününde, şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anıldı.

Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma
İskoç şaire anma!

18. yüzyılda yaşamış ünlü İskoç şairlerinden Robert Burns, her yıl doğum gününde, şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anıldı. Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası’nın (BCCT) gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan “Burns’ Supper” Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’ nun ev sahipliğinde BCCT Başkanı Chris Gaunt , eşi Gülten Süzer Gaunt eşliğinde gerçekleşti. İskoç kültürünün yaşatıldığı geceye iş ve cemiyet dünyası ile diplomasi çevrelerinden birçok isim katıldı. Gecede BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Burns’ün eserlerinden örnekler sunduğu açılış konuşmasında bu geleneksel İskoç kutlamasını kültür zenginliği ile bilinen İstanbul’da da uzun yıllardır gerçekleştirmekten, mutluluk duyduklarını ifade etti. Giderek popüler hale gelen bu yemekte geleneksel bir İskoç sosisi olan Haggis, tören ile davetlilere sunuldu. Ardında , İskoç müziği ve dansları ile gece renklendi.

Robert Burns

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı İskoç şaire anma!

İskoç şairlerinden Robert Burns, her yıl doğum gününde, şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anıldı.
Magazin Hattı Palandöken'de etkinlik...

"The Studio Polat Palandoken" Welcome to The Studio Polat Palandoken organizasyonu ile gerçekleşti.
Caddeler Caddelerde keyifli gün...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ve Hüsnü-Asuman Güreli çifti caddelerde objektiflere yansıdılar.
Magazin Hattı Yoga koleksiyonuna davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel davette bir araya geldiler.

Tatil Dostlarıyla kayak yaptı!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Orakçıoğlu ve Nil Uyguner dostlarıyla kayak tatilinde bir araya geldi.
Caddeler Boğaz'da stres attılar!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Roksi Garih ve İpek Toplusoy güne caddede başladılar.
Davetler Erbil'den yeni sergi!

Ünlü ressam Devrim Erbil, NFT koleksiyonunu orijinal, giclee ve limitli seri eserleri ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu.

Jet Set Pique aşkını belgeledi!

Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran futbolcu Pique'den sürpriz bir hamle geldi. Barcelona'nın yıldızı, yeni aşkını sosyal medya hesabında belgeledi.

Davetler Eczacıbaşı'ndan imza günü!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ikinci kitabı “Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler”in imza gününü gerçekleştirdi.

Caddeler İş dünyası Bebek'te!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ali Kibar, Osman Çarmıklı, Can Has ve Sinan Dereli Bebek'te bir araya geldiler.
Güncel Ailece sömestr tatili!

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte Fransa'da tatil yaptı.
Jet Set Paris Hilton anne oldu!

Yazar Carter Reum ile evlenen dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.