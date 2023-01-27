Yoga koleksiyonuna davet!

Türkiye’nin önde gelen dekorasyon ve ev tekstili markası Bella Maison, nevresim setlerinden dekoratif yastıklara, tabaklardan çerçevelere kadar birçok parçanın yoga figürleri ve farklı mottolarla işlendiği yeni koleksiyonunu cemiyet ve birbirinden ünlü simaların katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus Novikov’da gerçekleşen sağlıklı davetle tanıttı. Davete İdil Fırat, Arzu Kunt, Füsun Kuran gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Pazarlama Direktörü Gülin Görünmez, davete katılan konuklarla yakından ilgilenerek, en doğru yenilenme zamanının yeni yılın ilk ayı olduğunu belirtti. Wellness & Yoga Trainer da nefes ve esnetme egzersizi ile konuklara mini bir yoga deneyimi yaşattılar.