Magazin Hattı

Güzelleştiren davet!

Sephora Beauty Masters’ın 12.yılını keyifli bir davet ile kutladı.

Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi
Güzelleştiren davet!

Sephora Beauty Masters’ın 12.yılında yılın en iyi makyaj sanatçısı programın 9.kez sponsorluğunu yeniden üstlenen YSL Beauty’nin partnerliğinde Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de gerçekleşen keyifli bir davet ile seçildi. Davete moda ve cemiyet hayatından Ayşe Burcu Kaya, Burcu Şendir, Füsun Kuran, İlkem Öztürk, Neva Dürüst gibi isimler katıldı. Markanın önde gelen makyaj artistlerinin yeteneklerini sergilediği yarışmanın bu yıl kazananı Esra Uçar oldu. İkinciliğe Gizem Aktaş sahip olurken, üçüncü ise Seda Parlak oldu. Finalinin sunuculuğunu Ece Sükan üstlenirken, jüri ekibinde L’Oréal Türkiye Lüks Divizyon Genel Müdürü Ufuk Batur, Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya, Makyaj Sanatçısı ve Eğitmen Murat Akbulut yer aldı.

Güzelleştiren davet!

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