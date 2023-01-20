Golf tutkunları sahada...

Antalya Belek’de bulunan ve Nick Faldo imzalı sahasıyla Golfcülerin ilk tercihleri arasında yer alan Cornelia Golf Kulübü, geleneksel hale getirdiği Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvasının ikincisini düzenledi. Toplam 28 finalistin yer aldığı ve 10 kulübün finale katıldığı Cornelia Hotels Masters 2022’de, İstanbul Golf Kulübü birinciliği kazandı. Bodrum Golf Kulübü ikinci olurken geçen yılın birincisi Taurus Golf Kulübü üçüncülük kupasına uzandı. Cornelia Hotels Masters’ın ikinci yılında kıran kırana geçen turnuvada zirveye çıkan takım İstanbul Golf Kulübü oldu. Kemer, İstanbul, Ankara, Klassis, Ataşehir, Taurus, Kuşadası ve Korineum’un da yer aldığı formata göre sekiz kulüp kendi içinde yaptığı eleme sonucunda belirlediği üçer oyuncu ile organizasyona katıldı. Turnuvada ilk gün 27 çukur oynandı ve her oyuncunun en iyi iki dokuzdaki skorları hesaplandı. Oğuz Şenol Yüce, Atilla Aksoy, Zeynep Çelikoğlu’dan oluşan İstanbul Golf Kulübü (İGK) zirveye çıktı. Takım, ilk günü 144 net ile ilk sırada bitirirken başarılı performansını final günü de devam ettirdi ve toplamda 294 net'le mutlu sona ulaştı. Hüseyin Demirağ, Ahmet Hazan, Caner Tuna’dan oluşan Bodrum Golf Kulübü takımı ise 295 (144-151) vuruşla ikinci oldu. Turnuvada; geçen yılın şampiyonu Taurus yine kürsüye çıktı. Emre Bahtoğlu, Ahmet Çağıl ve Ali Şahin’den oluşan ekip 151-147 ile toplamda 298 vuruşa ulaşarak üçüncü oldu. Zeynep Çelikoğlu Hole-in-one’a imza atarak alkış aldı.