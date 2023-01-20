Magazin Hattı

Golf tutkunları sahada...

Cornelia Golf Kulübü, geleneksel hale getirdiği Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvasının ikincisini düzenledi.

Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma
Golf tutkunları sahada...

Antalya Belek’de bulunan ve Nick Faldo imzalı sahasıyla Golfcülerin ilk tercihleri arasında yer alan Cornelia Golf Kulübü, geleneksel hale getirdiği Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvasının ikincisini düzenledi. Toplam 28 finalistin yer aldığı ve 10 kulübün finale katıldığı Cornelia Hotels Masters 2022’de, İstanbul Golf Kulübü birinciliği kazandı. Bodrum Golf Kulübü ikinci olurken geçen yılın birincisi Taurus Golf Kulübü üçüncülük kupasına uzandı. Cornelia Hotels Masters’ın ikinci yılında kıran kırana geçen turnuvada zirveye çıkan takım İstanbul Golf Kulübü oldu. Kemer, İstanbul, Ankara, Klassis, Ataşehir, Taurus, Kuşadası ve Korineum’un da yer aldığı formata göre sekiz kulüp kendi içinde yaptığı eleme sonucunda belirlediği üçer oyuncu ile organizasyona katıldı. Turnuvada ilk gün 27 çukur oynandı ve her oyuncunun en iyi iki dokuzdaki skorları hesaplandı. Oğuz Şenol Yüce, Atilla Aksoy, Zeynep Çelikoğlu’dan oluşan İstanbul Golf Kulübü (İGK) zirveye çıktı. Takım, ilk günü 144 net ile ilk sırada bitirirken başarılı performansını final günü de devam ettirdi ve toplamda 294 net'le mutlu sona ulaştı. Hüseyin Demirağ, Ahmet Hazan, Caner Tuna’dan oluşan Bodrum Golf Kulübü takımı ise 295 (144-151) vuruşla ikinci oldu. Turnuvada; geçen yılın şampiyonu Taurus yine kürsüye çıktı. Emre Bahtoğlu, Ahmet Çağıl ve Ali Şahin’den oluşan ekip 151-147 ile toplamda 298 vuruşa ulaşarak üçüncü oldu. Zeynep Çelikoğlu Hole-in-one’a imza atarak alkış aldı.

Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan tatilde...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Güncel Sabancılar'dan köpeklerine kutlama!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı köpeklerinin doğum gününü kutladılar.
Magazin Hattı Golf tutkunları sahada...

Cornelia Golf Kulübü, geleneksel hale getirdiği Cornelia Hotels Masters Golf Turnuvasının ikincisini düzenledi.
Güncel Aşk, ayrılık, sömestr...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, cemiyet hayatının ünlü simalarının aşklarını, ayrılıklarını ve sömestr rotalarını kaleme aldı.
Magazin Hattı Devrim Erbil'in eserleri Nişantaşı'nda...

Devrim Erbil’in dünyaca ünlü İstanbul eserlerinin yeni serisi Neonist By Devrim Erbil, 26 Ocak-2 Nisan tarihleri arasında The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sergilenecek
Güncel Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.  

Davetler “Bir Başka Hikâye” sergisi...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları “Bir Başka Hikâye” sergisinde bir araya geldi.
Magazin Hattı "Geri Dön" sergisi...

Andreas Georgiadis'in sanatçısı olduğu Istanbul Concept’deki ikinci solo sergisi “Geri Dön/Come Back” kapılarını sanatseverlere açtı.
Magazin Hattı Özel iş birliği!

Cemiyet hayatının ünlü simaları özel lansmanda bir araya geldiler.
Güncel Ünlü sanatçılar sahnede!

Ünlü solistler Kontrtenor Nils Wanderer ve Chingiz Osmanov muhteşem bir konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattılar.
Tatil Kuzey'de romantik tatil!

Genç iş insanı Alican Ulusoy oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'yla birlikte Finlandiya'ya seyahat etti.
Jet Set Gomez ve Taggart'dan sürpriz aşk!

Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Gomez'in The Chainsmokers adlı müzik grubunun üyelerinden Drew Taggart ile birlikte olduğu konuşuluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.