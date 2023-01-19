Özel iş birliği!

Yüzyıllardır kültürümüzün vazgeçilmezlerinden olan Türk kahvesi, en iyi eşlikçilerinden

lokumun eşsiz tadıyla birleşiyor. Arzum OKKA ve Ali Muhiddin Hacı Bekir, Türk kültürünün

en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun, lezzeti çifte katlayan birlikteliğini anlamlı bir iş birliğine dönüştürdü. İş birliğine ilişkin Ali Muhiddin Hacı Bekir’in Kadıköy’deki mağazasında yapılan özel davette, kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol’un katılımıyla Türk kahvesi-lokum eşleşmesi gerçekleştirildi. Lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumlarının yüzyıllar öncesinden günümüze yansıyan geleneğine değinen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “İki markanın güçlerini birleştirmesi sonucu, Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun birlikteliğiyle lezzeti ikiye katlıyoruz” dedi.