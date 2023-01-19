Magazin Hattı

Özel iş birliği!

Cemiyet hayatının ünlü simaları özel lansmanda bir araya geldiler.

Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe
Özel iş birliği!

Yüzyıllardır kültürümüzün vazgeçilmezlerinden olan Türk kahvesi, en iyi eşlikçilerinden


lokumun eşsiz tadıyla birleşiyor. Arzum OKKA ve Ali Muhiddin Hacı Bekir, Türk kültürünün


en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun, lezzeti çifte katlayan birlikteliğini anlamlı bir iş birliğine dönüştürdü. İş birliğine ilişkin Ali Muhiddin Hacı Bekir’in Kadıköy’deki mağazasında yapılan özel davette, kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol’un katılımıyla Türk kahvesi-lokum eşleşmesi gerçekleştirildi. Lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumlarının yüzyıllar öncesinden günümüze yansıyan geleneğine değinen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “İki markanın güçlerini birleştirmesi sonucu, Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun birlikteliğiyle lezzeti ikiye katlıyoruz” dedi.

lansman

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