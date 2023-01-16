Magazin Hattı

Doktorların Güç Birliği Günü!

Estetik Ve Plastik Cerrahı Uzmanı Opr.Dr.Emre Üregen ve eşi Uzm. Bio. Çiğdem Üregen Kliniğinde düzenledikleri uygulamalı ameliyatsız gençleşme workshop’u camianın önemli plastik cerrahlarının katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi
Doktorların Güç Birliği Günü!

Estetik, güzellik ve diş estetiği alanı yanı sıra iyi yaşam konusunda 20 yıllık deneyimlerini kısa bir süre önce Vadistanbul’da Rebornia Center adı altında sağlık merkezi açarak taçlandıran Estetik Ve Plastik Cerrahı Uzmanı Opr.Dr.Emre Üregen ve eşi Uzm. Bio. Çiğdem Üregen Kliniğinde düzenledikleri uygulamalı ameliyatsız gençleşme workshop’u camianın önemli plastik cerrahlarının katılımıyla gerçekleşti. Dr. Taner Bahar, Dr. Hakan Kerem, Dr. Hakan Alım, Dr. Onur Çukurluoğlu, Dr.Arif Eroğlu, Dr. Nükhet Eroğlu, Dr.Rıza Kantürk ve Fuat Sertbaş’ın katılımı ile yeni Teknoloji yüz gençleştirme cihazlarının tanıtıldığı gün renkli anlara sahne oldu.. Uygulamalı olarak gerçekleşen ve başarıyla sonlanan toplantıya ev sahipliği yapan Çiğdem& Emre Üregen Çifti, meslektaşlarıyla hem bilimsel paylaşımlar yaptı hem de keyifli anlar geçirdiler.

Opr.Dr.Emre Üregen

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Gezen'in 70'inci sanat yılı...

Oyuncu Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve ünlü ismin katıldığı törenle kutlandı. 
Davetler Sanatseverlere özel davet!

Dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açtı.

Caddeler Şen: “Beni çok korkuttu”

Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.
Davetler Kayak koleksiyonuna lansman...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları davette özel kayak koleksiyonunu incelediler.
Güncel Retro Ayşe!

Genç iş insanı Ayşe Boyner, davetteki retro tarzıyla dikkat çekti.
Davetler Sanat ve tasarım buluştu...

Begüm Khan, dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı’nın yeni sergisi için özel bir iş birliği ile bir kolye tasarımına imza attı.
Güncel Şen'e dostlarından kutlama!

Los Angeles'ta yaşayan Begüm Şen'in yeni yaşını dostları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Jet Set Elvis Presley'nin kızı yaşamını yitirdi!

Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, hayata gözlerini yumdu.
Davetler Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...

Ressam Eda Erdoğan ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud’u sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Madrid'de kutlamalara devam!

Eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan iş insanı Hakan Kosif kutlamalara Madrid'de devam etti.
Tatil Ailece kayak tatili...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkarak Uludağ'da kayak yaptı.

Jet Set Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.