Doktorların Güç Birliği Günü!

Estetik, güzellik ve diş estetiği alanı yanı sıra iyi yaşam konusunda 20 yıllık deneyimlerini kısa bir süre önce Vadistanbul’da Rebornia Center adı altında sağlık merkezi açarak taçlandıran Estetik Ve Plastik Cerrahı Uzmanı Opr.Dr.Emre Üregen ve eşi Uzm. Bio. Çiğdem Üregen Kliniğinde düzenledikleri uygulamalı ameliyatsız gençleşme workshop’u camianın önemli plastik cerrahlarının katılımıyla gerçekleşti. Dr. Taner Bahar, Dr. Hakan Kerem, Dr. Hakan Alım, Dr. Onur Çukurluoğlu, Dr.Arif Eroğlu, Dr. Nükhet Eroğlu, Dr.Rıza Kantürk ve Fuat Sertbaş’ın katılımı ile yeni Teknoloji yüz gençleştirme cihazlarının tanıtıldığı gün renkli anlara sahne oldu.. Uygulamalı olarak gerçekleşen ve başarıyla sonlanan toplantıya ev sahipliği yapan Çiğdem& Emre Üregen Çifti, meslektaşlarıyla hem bilimsel paylaşımlar yaptı hem de keyifli anlar geçirdiler.