Magazin Hattı

Ödül dolu gala gecesi!

Otomobil Sporlarında 2022 sezonu ödülleri görkemli gala gecesiyle sahipleriyle buluştu.

Giriş: 09 Ocak 2023 Pazartesi
Ödül dolu gala gecesi!

Otomobil Sporlarında 2022 sezonu ödüllerinin sahipleriyle buluştuğu TOSFED Gala Gecesi, kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla Zorlu PSM'de gerçekleşti. Ralli, offroad, tırmanma, pist, drift, karting, rallikros ve klasik otomobil Türkiye Şampiyonları ile TOSFED Kupalarında ilk dereceyi giren sporcular ödüllerine kavuşurken, organizatör kulüpler, il gözetmen kurulları, sponsorlar, il temsilcileri ve yurt dışında başarılı olan sporcular plaketle ödüllendirildi.Gala gecesinde konuşma yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı "2023 sezonu için yaptığımız titiz bir çalışmanın ardından kurallarımızı ve yarışma takvimimizi önümüzdeki hafta yayınlıyoruz. Önemli yeniliklerimiz arasında seneye baja ve rallikros branşlarının Türkiye şampiyonası formatında koşulacağını; ayrıca TOSFED Ralli Kupası’nın geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Erkan Bodur abimizin adıyla düzenleneceğini ve 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak adına yepyeni bir rallinin takvimde yer alacağını duyurmak isterim. Bu gece bir araya gelen böylesine kıymetli bir konukların önünde, bizi destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto teşkilat başkanlığımız olmak üzere, kulüp başkanlarımıza,


tüm sponsorlarımıza, tüm gönüllü görevli ve gözetmenlerimize, federasyonumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve medya mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, ayrıca bize böyle prestijli bir mekanın kapılarını açan Zorlu Enerji’ye de teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek sözlerini bitirdi. Geceye iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Onur AYDIN

Otomobil Sporları TOSFED

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