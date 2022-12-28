Yılbaşına özel kombinler

Yılbaşı kombinlerinin eskiyen bir olgu olduğunu belirten modacı Nil Uzun, “Yılbaşında özel bir şeyler giymek tıpkı bayramda yeni kıyafet almak gibi, eskiyen bir olgu. Şimdilerde her gün bir davet, kutlama, bir sebep gerektirmeksizin eğlenmek üzere bir araya gelmek, günlük rutinin bir parçası haline geldiğinden zaten dolaplarımızda bir gece kıyafeti bölümü oluştu” dedi.

Kombinin gücü

Bu kıyafetlerin yılbaşına özel dokunuşlarla giyilebileceğini aktaran Nil Uzun, “Yılbaşının ışıl ışıl ruhuna yakışacak, taşlar, pırıltılar, kadife dokunuşlar, metalik yansımalar ve dantelin vakur duruşundan yararlanabilirsiniz. Tütü etekler ile kombinlenen işlemeli tişörtler ve ceketler, taşlı püsküllü etekler, balık etek üzeri basic parçalar benim bu gece için önereceklerimin başında geliyor. Çünkü genel olarak tek parça giy-çık elbiselere değil kombinin gücüne inanıyorum” diye konuştu.