Magazin Hattı

Palandöken'de eğlence!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Polat Palandöken’daki eğlenceli davette bir araya geldiler.

Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba
Palandöken'de eğlence!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Polat Palandöken’daki eğlenceli davette bir araya geldiler. Sezon açılışını Songül Sel, Ceylan Sel Sohtorik, Eda Polat Ginotasis ve İbrahim Fikret Polat yakın dostlarına ev sahipliği yaparak gerçekleştirdiler. Açılış daveti Momo Après-Ski’de Mykonos'un en popüler Beach Club’larından Scorpios Müzik Direktörü Valeron’un canlı performansı ile başladı. Davet, Momo Müzik Direktörü Tankut Karakurt ve Multienstrümantalist Toygun Sözen’in canlı performansıyla devam etti. Partiye Polat ailesi ve yakınlarının yanı sıra Momo müdavimleri katıldı.

Palandökende eğlence!

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