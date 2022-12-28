Magazin Hattı

İş dünyasını buluşturan davet!

İş dünyasının önemli simaları Yerebatan Sarnıcı’nda bir araya geldi.

Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba
İş dünyasını buluşturan davet!

QNB Finansbank tarafından yedi yıldır düzenlenen İstanbul Buluşmaları, iş dünyasını ağırladı. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde, seyahat yazarı ve tarihçinin rehberliğinde Yerebatan Sarnıcı’ndan düzenlenen geceye iş dünyasından pek çok yönetici katıldı. Bankanın müşterileriyle iletişim çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte seyahat yazarı, tarihçi ve profesyonel rehber, Yerebatan Sarnıcı’na özel bir kültür turu düzenledi. Caz müzisyeni Selen Beytekin ise misafirlere eşsiz bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan yaptığı açıklamada, “İstanbul Buluşmaları etkinliğini müşterilerimiz ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleme açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu özel etkinlik farklı sektör ve şehirlerden müşterilerimizin İstanbul'un en özel kültürel ve tarihi alanlarını ziyaret etmesinin yanında kendi aralarında da iletişimlerini sağlayan bir platform işlevi görüyor. Katılımcılara özel olarak hem yeni ürün ve hizmetlerimizi anlatıyoruz hem de tamamen sofistike, hayat boyu hafızalarda kalacak bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz. Ayrıca yılın bu son günlerinde içinde bulunduğumuz yılın değerlendirmesi ve yeni yılın beklentilerini konuşmak için de yararlı oluyor. Kurumsal olarak kesintisiz müşteri deneyimi ve yeni geliştirilen bankacılık ürünleri sunmaya devam ederken, sektörün değişimine de öncülük etmeye devam edeceğiz. İstanbul Buluşmaları etkinliği, ülkemizin önde gelen iş insanlarının geleceği konuşmak ve deneyim paylaşması bakımından önümüzdeki yıllarda daha çok ilgi görecektir” dedi.

İş dünyasını buluşturan davet!

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