Yeni yıla mutlu başlangıç!

Tıp dünyasının önde gelen isimlerinden Medikal Estetik ve Sağlıklı Yaşam Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor, hem yeni yılı karşılayalım, hem de dostlarımla popüler tedavide ne var ne yok sohbet edelim diyerek Nişantaşı’da kendi adını taşıyan Kliniği’nde bir davet verdi. Her fırsatta güzelliğine güzellik kattığı hastalarının yanı sıra davet vermenin de bir sanat olduğunun gözler önüne seren Dr. Ekiyor’un muhteşem ev sahipliğinde yakın arkadaşı Elif Dağdeviren ile müşterek yaptığı davette, iş, sanat, moda, diploması ve basın dünyasından pek çok dostları hazır bulundU. Son derece keyifli ve özenle organize edilmiş yeni yıl davetinin konukları arasında yer alan makyöz, şarkıcı, oyuncu, sinema ve tiyatro sanatçısı kimlikleriyle tanınan ve herkes tarafından çok sevilen Suzan Kardeş’in birbirinden hoş sohbetleri de anlamlı güne renk kattı.