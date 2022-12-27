Yeni şubede yılbaşı daveti!

Ataşehir’de yeni şubesinde hizmet veren Esteworld, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği yeni yıl davetinde iş ve cemiyet dünyasından isimleri ağırladı. Esteworld Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer ev sahipliğindeki davette misafirler, yeni klinikte Esteworld Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut’tan yüz estetiğine dair merak edilenleri öğrendiler. Kişiye özel uygulamaların yüz estetiğinde daha başarıya ulaştığını belirten Turgut, bu konudaki detayları ve bilinmeyenleri davetlilerle paylaştı. Yeni yıl davetine katılan isimler arasında çok sayıda ünlü sima vardı.