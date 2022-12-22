Zamansız tasarımlara tanıtım!

Osmanlı Sanatı uzmanı Serdar Gülgün, Beymen Zorlu Center’daki Nadire Kabinesi ile yeni yılı tüm görkemiyle karşılıyor. Serdar Gülgün’ün yılbaşına özel üretilen yeni koleksiyonu ve imzası niteliğindeki kaplumbağa formlu tasarımları, Beymen Zorlu Center Home katındaki özel pop up alanında dekorasyon tutkunlarıyla buluştu. Bronz ve pirincin şıklığını, her biri el yapımı zamansız ve zarif tasarımlarla buluşturan mumluk, dekoratif obje ve kaselerden oluşan koleksiyon, düzenlenen özel davet ile tanıtıldı. Davete katılan aralarında Feryal Gülgün, Şebnem Çapa, Songül Toprak Özsan ve Merih Turan’ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isim, yaşam alanlarına ayrıcalık katan Serdar Gülgün tasarımlarını ilgiyle inceledi.