Magazin Hattı

Timur çiftinin lansman şıklığı...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur ve eşi Emine Timur, Galatasaray’ın Leo Residences lansmanında şıklıklarıyla göz doldurdu

Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe
Timur çiftinin lansman şıklığı...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur ve eşi Emine Timur, Galatasaray’ın Leo Residences lansmanında 1 saatte biten 134 rezidansın satışını yakından takip etti. Timur çiftinin şıklığı dikkatlerden kaçmadı. Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda, Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm dairelerin satışını rekor düzeyde bir süre ile bir saat içinde gerçekleştirdi. Leo Residences projesini ve Galatasaray’ın gayrimenkul vizyonunu dünyaya en doğru şekilde anlatarak Galatasaray’ın global gayrimenkul yatırım pastasından en yüksek payı alabilmesi için Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda inanılmaz bir görsel şölene ev sahipliği yapan Nevita, Galatasaray’ın Mecidiyeköy’deki binasının satış süreçlerine imza atarak Galatasaray’a önemli bir finansal kaynak sağlamış oldu.

Emine Timur Erden Timur

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