Başarım Sensin'den yılbaşı yemeği!

Yeni yıla girmemize günler kalmışken Başarım Sensin Derneği üyeleri özel bir yemekte bir araya geldi. Yılbaşı yemeği için başarılı şef İsmet Saz’ın Kuruçeşme’deki restoranında buluşan dernek üyeleri, Boğaz’ın en güzel konumunda enfes İtalyan lezzetleri eşliğinde keyifli sohbetler etti. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder başta olmak üzere; Figen Kıral, Özge Sander, Yeşim Alemdar Manav, Gülnaz Sezgin, Ferah Memişoğlu, Şehnaz Kurbanzade, Sengül Haşhaş, Nurgün Kemalbay, Hülya Uyar, Banu Kalpakçıoğlu gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri bu özel yemekte bir araya gelerek erken yılbaşı kutlaması yaptı. Vesta Global kurucu ortakları Teuta Nazaran ve Veli Armağan Akyüz de Başarım Sensin Derneği yılbaşı yemeğine katılan isimler arasındaydı. Nazaran ve Armağan, eğitim bursuna aktarılmak üzere yılbaşı bağışı yaparak dernek bütçesine katkıda bulundu. Yemeğin sonunda tüm dernek üyeleri özel hazırlanmış yılbaşı pastasını keserken 2023’e dair dilek ve temennilerini dile getirerek toplu fotoğraf çektirdiler.