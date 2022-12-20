Çifte kutlama!

Doktor Berker Büyükgüral kliniğinde yakın dostları, ailesi ve misafirlerinin katılımı ile yeni yıl partisi düzenledi. Yeni yıl partisinin yanında eşi Deniz Büyükgüral'ın kendisi için hazırladığı sürpriz doğumgünü kutlaması ile de mutlu olan doktor Berker Büyükgüral doğumgünü pastasını ailesi ve misafirleri ile üfledi. Berker Büyükgüral ve eşi Deniz Büyükgüral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete aralarında Çiğdem Kayalı, Tolga Karakaş, Ali Kemal Altun, Çiçek Güney, Sadi Bozkuş, Özgür Tandoğan, Yiğit ve Çiğdem Öztiryaki, Nasuh ve Mine Mahruki gibi ünlü simalar katıldı. Eşi Deniz Büyükgüral’ın hazırladığı süpriz doğum günü kutlaması ile büyük bir sürpriz yaşayan doktor Berker Büyükgüral pastayı ailelerine yeni katılan küçük kızı Ayşe, büyük kızı Selin ve eşi Deniz Büyükgüral ile üfledi.