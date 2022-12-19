Magazin Hattı

Galatasaray’dan milyarlık satış!

Ali Samiyen Nef Stadyumu’nda Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm daireleri sattı.

Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi
Galatasaray’dan milyarlık satış!

Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda, Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm dairelerin satışını rekor düzeyde bir süre ile bir saat içinde gerçekleştirdi. Leo Residences projesini ve Galatasaray’ın gayrimenkul vizyonunu dünyaya en doğru şekilde anlatarak Galatasaray’ın global gayrimenkul yatırım pastasından en yüksek payı alabilmesi için Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda inanılmaz bir görsel şölene ev sahipliği yapan Nevita, Galatasaray’ın Mecidiyeköy’deki binasının satış süreçlerine imza atarak Galatasaray’a önemli bir finansal kaynak sağlamış oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Leo Residences proje lansmanında yaptığı konuşmasında; ‘’Mecidiyeköy’de bulunan gayrimenkulümüzün doğru koşullarda geliştirilip değerlendirilmesi, kulübümüzün ileriki dönemde atacağı adımları kolaylaştırması açısından büyük bir önem arz ediyor. Bizim için çok değerli olan bu projede emlak piyasasında global anlamda güçlü bir şirketle, özellikle yabancı yatırımcılar konusunda beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayan Nevita ile çalıştık. Galatasaray'a yakışan aslan gibi bu projede satışa sunulan 134 dairemizin satıldığını görmek istiyordum. Nevita müthiş bir başarıya imza attı.” dedi. Türkiye’nin önde gelen markalı konutlarını uluslararası yatırımcılarla buluşturan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ‘’Galatasaray camiasının büyüklüğüne bir kere daha şahitlik ettik. Bir Türk markasının global dünyada bu denli yüksek ilgi gördüğüne, bu kadar yüksek bir enerji yansıttığına daha önce bu denli şahit olmamıştım. Galatasaray’ın camiasının gücü, Dursun Başkanımızın ve değerli yöneticilerin vizyonu, Leo Residences projesinin lokasyonu ve Nevita’nın güçlü satış ve dağıtım ağı bir araya gelince bu işbirliğinden muazzam sonuçlar elde etmek kaçınılmaz oldu" açıklamasını yaptı.

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