Magazin Hattı

Erol’dan Neverland sergisi!

Zeynep Erol bu sene 33. sanat yılını ‘Neverland’ ismini taşıyan masalsı bir sergi ile kutluyor.

Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe
Erol’dan Neverland sergisi!

Zeynep Erol her yıl sonunda yaptığı kişisel sergilerine bir yenisini daha ekliyor. ‘Neverland’ adını taşıyan ve bir hayal dünyasına yolculuk vadeden sergide 3’ü heykel olmak üzere 120 eser bulunuyor. ‘Neverland’ dünyasını bir bilinç durumu olarak tanımlayan Zeynep Erol, kişileri iç dünyalarını ve hayallerini keşfetmeye davet ediyor. Sergisinin açılışını önceki gün atölyesinde gerçekleştiren Zeynep Erol, cemiyet hayatının ünlü simalarını açılışta ağırladı. Lansmana katılanlar arasında; Şebnem Çapa, Zeynep Hamidi, Sibel Karakaşlı, Hülya Kalyoncu, Hülya Erbak, İdil Lüleci, Ezgi Apa gibi isimler yer aldı. Erol sergisiyle ilgili, “Bu koleksiyon insanları neşelendirsin, hafifliği hatırlatsın, doğanın tabiatın mucizelerini tekrar yaşatsın istedim. Çünkü ağır hiçbir şey kaldıramayacak durumdayız her anlamda. Ne kadar eğlenceli ve çocuksu ve hafif, o kadar iyi bir denge buldum kendi içimde. Neverland teması Tinker Bell nedeniyle çıktı ortaya. Tinker Bell’e çok benzetirim kendimi, çünkü çok eğlenceli bir huysuzluğu var, bir peri enerjisinin hafifliği var. O yüzden bu sergide herkesi bu hafifliğe davet etmek istedim. Benimle gelin hepimiz eğlenelim.” diyor.

Zeynep Erol Neverland

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