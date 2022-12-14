Geleneksel İsviçre Yeni Yıl Resepsiyonu!

Swiss Business Hub Türkiye (İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi) ve Swiss Chamber of Commerce in Türkiye (Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği) tarafından, İsviçre mBaşkonsolosluğu’nun da katılımı ile düzenlenen yeni yıl resepsiyonu bu sene Swissotel

The Bosphorus, İstanbul’un Chalet’inde yapıldı. İstanbul’daki İsviçre’nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Yasemin Öztürk ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ev sahipliğinde, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni’nin de katılımı ile yapılan resepsiyona iş ve cemiyet dünyasından birçok isim ilgi gösterdi. Yeni yıl yemek ve kokteyline Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Mehmet Yıldırımlı, İrden-Hasan Ulusoy, Tuncay Aşcı, Selman Aşcı, Doğan Taşkent, Dener Kalkavan, Murat Ektiren, Demet Erciyes ve Meral Muhayyes gibi isimler katıldı. İsviçre’nin imza lezzetlerininin davetlilerden tam not aldığı yeni yıl resepsiyonu, Chalet’inin İsviçre yılbaşı dekorasyonlu büyülü bahçesi ve restoranında gerçekleşti.