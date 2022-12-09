Güzelleştiren etkinlik!

İsviçreli bilim insanları tarafından formülize edilen Le Désiré Hemp Collection serisi, cemiyet hayatınında katıldığı davetle tanıtıldı. Markanın ilk serisinin lansmanı, Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de, Olea & The Bar’da keyifli bir organizasyonla gerçekleşti. Magazin, iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarının yer aldığı davette, Begüm Gazioğlu Ballı, Begüm Karamahmutoğlu, Pervin Ersoy, Reyhan İpekel, Hülya Kalyoncu, Sedef Karamehmet, Nergis Pekuysal, Suzan Toplusoy ve Dr. Ender Saraç gibi isimler yer aldı. Davetliler, İsviçre’de geliştirilen ve doğadan ilham alan ürünleri keşfederek deneyimlediler. Davette ayrıca Uzman Dermatolog Dr. Eylem Acar da özel bir söyleşi gerçekleştirdi ve cilt bakımının incelikleri ile doğal ürünlerin öneminden bahsetti.