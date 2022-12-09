Magazin Hattı

Güzelleştiren etkinlik!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları bir kozmetik markasının renkli davetinde bir araya geldi.

Giriş: 09 Aralık 2022 Cuma
Güzelleştiren etkinlik!

İsviçreli bilim insanları tarafından formülize edilen Le Désiré Hemp Collection serisi, cemiyet hayatınında katıldığı davetle tanıtıldı. Markanın ilk serisinin lansmanı, Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de, Olea & The Bar’da keyifli bir organizasyonla gerçekleşti. Magazin, iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarının yer aldığı davette, Begüm Gazioğlu Ballı, Begüm Karamahmutoğlu, Pervin Ersoy, Reyhan İpekel, Hülya Kalyoncu, Sedef Karamehmet, Nergis Pekuysal, Suzan Toplusoy ve Dr. Ender Saraç gibi isimler yer aldı. Davetliler, İsviçre’de geliştirilen ve doğadan ilham alan ürünleri keşfederek deneyimlediler. Davette ayrıca Uzman Dermatolog Dr. Eylem Acar da özel bir söyleşi gerçekleştirdi ve cilt bakımının incelikleri ile doğal ürünlerin öneminden bahsetti.

kozmetik

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