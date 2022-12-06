Cemiyet, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yeni yıl davetinde bir araya geldi. 500 seçkin davetlinin katıldığı gece şovlarla başladı. Cahide Palazzo’nun dillere destan şov ekibinin konukları coşturduğu gecede daha sonra usta isim Serkan Kaya sahne aldı. Konuk sanatçıların da Serkan Kaya’ya eşlik ettiği gece, tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Yeni yıl daveti için hazırlanan pasta, geri sayımla birlikte kesilirken, pastanın kesimi sırasında ünlü isimler yeni yıl pastasının kesilirken 2023 yılından sağlık, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik dilediler.