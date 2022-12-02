Şık tasarımlara lansman...

Tuana Hayfavi’nin kurucusu olduğu Thara Concept’in günlük hayatta severek kullanılabilen sürdürülebilir, vegan malzemeler ve kaliteli kumaşlardan üretilen sade, lüks ve rahatlığı buluşturan zamansız kıyafetleri ile özel tasarlanmış dekoratif lüks, vegan mumları Sunset’te görkemli bir lansman davetiyle tanıtıldı. Davete sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Tuana Hayfavi lansman davetinde misafirlerine yaptığı konuşmada ‘’Dünya yeterince karmaşık ve biz bu yüzden sade, şık ve rahat olmaya inanıyoruz. Tasarımlarımızı bu konsepten yola çıkarak hazırladık ’’ dedi. Özel kokulu dekoratif mumlar ve koleksiyon davetliler tarafından beğenildi.