Magazin Hattı

Eğlenceli davet!

Kuruçeşme’de kapılarını açan İtalyan restoranı eğlenceli davete ev sahipliği yaptı.

Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi
Eğlenceli davet!

Ağustos ayında Kuruçeşme’de kapılarını açan şef İsmet Saz’ın sahibi olduğu İtalyan restoranı Stefano, kısa sürede cemiyet ve iş hayatının en sevilen restoranlarından bir oldu. Davetlilerin Stefano’nun enfes menüsünü deneyimlediği akşam yemeğinde, Stefano’nun ünlü şefi ve sahibi İsmet Saz davete özel bir menü hazırladı. Safranbolu’dan gelen elmas değerinde özel safran ile hazırlanan risotto, taze tortelloni, Capri stilinde çupra, mini cannoli gibi lezzetler damaklarda iz bıraktı. Davete katılanlar arasında Ebru Kohen, Zeynep Üstünel, Süleyman Orakçıoğlu, Sedef Mehmet Ali Karamehmet, Nil Bentürk Uyguner gibi cemiyet hayatının sevilen isimleri yer aldı.

Kuruçeşme İtalyan restoranı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı 'Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba'

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Yayınları tarafından Tarihsel Boyut, Tarihsel Belgeler I ve Tarihsel Belgeler II olmak üzere 3 cilt olarak hazırlanan Gül Baba; Tarihsel – İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi eserinin tanıtım galası gerçekleşti.
Güncel Minik dostlarını paylaştılar!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları sosyal medyadan yürütülen 'Katliama karşı bir dost resmi paylaş' kampanyası için sevimli dostlarını paylaştılar.

Magazin Hattı Eğlenceli davet!

Kuruçeşme’de kapılarını açan İtalyan restoranı eğlenceli davete ev sahipliği yaptı.
Güncel Yogayla huzur buldu...

İş insanı Sinan Kosif'in eşi Melda Kosif yoga yaptığı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Magazin Hattı Djital dünyaya yeni uygulama!

Cemiyet hayatının ünlü simaları dijital mimarlık uygulamasının özel lansmanında buluştu.
Magazin Hattı Uyku Ritüellerini dinlediler...

Wellbeing Uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç, “Uyku Ritüelleri”, “Uykuya Hazırlık”, “Uyku ve Sirkadiyen Ritim” konularında güzel bilgiler paylaştı.
Magazin Hattı İtalyan lezzetleriyle dolu bir davet...

İtalyan restoranı Stefano, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı özel bir davete imza attı
Caddeler Özilhan'ın Bebek turu...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Harvard'da başarılarını anlattılar!

İş insanı Emine Sabancı Kamışlı ve oğlu Fethi Kamışlı, Harvard Üniversitesi'nde mesleki başarılarını anlattılar.
Güncel 30. yıla özel konser...

1907 Fenerbahçe Derneği, 30'uncu yılını özel bir gece ile kutladı.
Güncel Boynerler'in aile yemeği!

İş insanı Cem Boyner eşi Ümit Boyner, Emine Boyner ve Murat Boyner ile bir araya gelerek ailece akşam yemeği yediler.
Güncel Çocuklar gibi eğlendiler...

Derin Mermerci kızları ve sevgilisi Murat Aslan'la geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.