İtalyan lezzetleriyle dolu bir davet...

Ağustos ayında Kuruçeşme’de kapılarını açan şef İsmet Saz’ın sahibi olduğu İtalyan restoranı Stefano, kısa sürede cemiyet ve iş hayatının en sevilen restoranlarından bir oldu. Davette Siren Ertan İstanbul ve Sinem Gümgor Işık’ın kurucusu olduğu Mi Su Deco marklarının güçlerini birleştirerek yarattığı sofra takımlarının yeni koleksiyonu ‘Hiver’ misafirlere tanıtıldı. Davetlilerin Stefano’nun enfes menüsünü deneyimlediği akşam yemeğinde, Stefano’nun ünlü şefi ve sahibi İsmet Saz davete özel bir menü hazırladı. Safranbolu’dan gelen elmas değerinde özel safran ile hazırlanan risotto, taze tortelloni, Capri stilinde çupra, mini cannoli gibi lezzetler damaklarda iz bıraktı. Davete katılanlar arasında Ebru Kohen, Zeynep Üstünel, Süleyman Orakçıoğlu, Merva – Cem Bilginer, Nil Bentürk Uyguner gibi cemiyet hayatının sevilen isimleri yer aldı.