Magazin Hattı

İstanbul’da gurme pasta ve çay daveti!

Datça’nın ünlü pastanesi Tonka’nın yaratıcısı Feray Aydoğdu tarafından hazırlanan Parizyen pastaların, çay sommelier’i Ebru Erke’nin Türk yeşil çay harmanlarıyla eşleştirildiği yeni lezzet deneyimini özel bir davetle tanıttı.

Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul’da gurme pasta ve çay daveti!

Fairmont Quasar Istanbul, Datça’nın ünlü pastanesi Tonka’nın yaratıcısı Feray Aydoğdu tarafından hazırlanan Parizyen pastaların, çay sommelier’i Ebru Erke’nin Türk yeşil çay harmanlarıyla eşleştirildiği yeni lezzet deneyimini düzenlediği özel bir davetle tanıttı. Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın ev sahipliğinde Demlique by Tonka’da düzenlenen davete gastronomi yazarları ve yiyecek-içecek sektörünün önde gelen isimleri ile sanat ve moda dünyasından seçkin davetliler katıldı. Konuklara, dünyanın en önemli rotalarına yolculuk yaparak “Çayın Yolculuğu” programını ve “Çay” isimli kitabını hazırlayan Ebru Erke’nin özel yöntemlerle hazırladığı Türk yeşil çayından oluşan çay harmanlarının, ödüllü şef Feray Aydoğdu’nun özel tasarımı tatlılarıyla eşleştirildiği muhteşem lezzetler sunuldu. Konuklara unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatan İstanbul’un en tatlı etkinliği, Neylan Yedikel’in seslendirdiği Fransızca şarkılarla devam etti.

Feray Aydoğdu Ebru Erke Nicolas Kipper

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Magazin Hattı İstanbul’da gurme pasta ve çay daveti!

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