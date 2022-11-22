Sanat ve tasarım buluştu...

“Bilince Uyanış” manifestosuyla ön plana çıkan Canan Yolaç Stamboul markası, geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarının Mücevher özel bölümünde sanatseverlerle buluştu. Mitolojik ve ikonik parçaların mücevher işçiliğiyle işlenmesi sonucu ortaya çıkan göz kamaştırıcı koleksiyon, tüm sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Zamansız ve heykelsi tasarımlardan oluşan Canan Yolaç'ın markası, antika tabaklar üzerine markanın ikonlarını el boyamasıyla işlediği özel porselen koleksiyonunu da ilk kez bu fuarda görücüye çıkardı. Mimari tasarımlara da yer veren markanın el oyması mobilyaları da dikkat çekiciydi.