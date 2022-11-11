Boğaz'da masal gibi bir düğün...

Sadece aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı prewedding davette Burcu Özüyaman, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinlik ile göz kamaştırdı. Düğün için masraftan kaçınmayan çiftin düğün töreni Ortadoğu jet sosyetesini ve iş dünyasını İstanbul’da buluşturdu. Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan işadamları, yatırımcıları, kraliyet aileleri mensupları, bakan ve parlamenterler ve cemiyet hayatının tanınmış aileleri çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Özel uçakları ile İstanbul’a gelen misafirler, Türk ve Lübnan kültürünü sentezleyen rüya gibi bir organizasyonla unutulmaz anlar yaşadı. Sevim Egesoy’un kızı Burcu Özüyaman nikah töreninin başlamasıyla birlikte eşi Rachad Ghandour ile alkışlar eşliğinde salona geçtiler. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu çiftin dini nikahlarını kıyıp onlara evlilikle ilgili tavsiyeler verdi. Nikahın kıyılmasının ardından gelin ve damat aile üyeleri ve dostlarıyla mutluluklarını paylaştılar. Gecede Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak göze çarpan isimler arasındaydı. Semazen gösterilerinin ardından temposu yükselen törende Anadolu'nun her köşesini temsil eden folklor ekipleri ve danslarla gece geç saatlere kadar devam etti. Gecenin finalinde ise Beyrut’un renkli ve egzotik eğlence dünyasının önde gelen topluluklarından biri olan The Chehadé Brothers, muhteşem performansıyla konukları coşturdu.