Kanser hastalarına destek!

Simple Dükkan’ın Türkiye’deki ilk mağazasının açılışı Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nin sosyal alanında, keyifli bir etkinlikle gerçekleşti. Sanatçı Varol Yaşaroğlu çocuklar için bir çizim atölyesi hazırlayarak çocuklara keyif dolu dakikalar geçirtti. Kral Şakir’in ana karakterlerinin çizildiği etkinlikte katılımcılar, Simple Dükkan Projesi için merak ettiği sorularının cevabını alırken bir yandan da hasta yakınları için alışveriş yaparak Kerem Aydınlar Vakfı ve Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışta bulunmuş oldular. Mehmet Ali Aydınlar’ın kızı Zeynep Aydınlar Eröğüt'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan isimler arasında; Varol Yaşaroğlu, Esra San, Seda San Güler Melis Özer gibi isimler yer aldı.