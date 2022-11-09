Çay saati daveti...

Springandkos yeni yıl ruhunu yaşatan tüm dekorasyon ürünleri ile boğazın en güzel noktası Fourseasons da bir çay saati ile misafirlerini ağırladı. Ayşe Burcu Kaya’nın organize ettiği ve Rüya Büyüktetik ile beraber hostingini yaptığı davet çok ilgi gördü. İpek Özilhan, Melis Özer, Begüm Özer, Burcu Şendir katılımı ile erken bir yılbaşı kutlaması gerçekleşti. Bahar Atay tarafından tamamen ev dekorasyon ürünlerine duyulan zevk ile yurtdısından çeşitli fuar ve markalardan ürün getirerek başlayan serüven; porselenden oluşan sofra ürünleri, ev dekorasyonu, hediyelik eşya, parti malzemeleri ve yılbaşı süslerinden oluşan ürün gamıyla kısa süre içerisinde birçok uluslararası markanın Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri tek distribütörü haline geldi.

Onur AYDIN