Küratörlüğünü Adam Szymczyk'in üstlendiği “Golden Peardrop Theatre” başlıklı sergi, sanatseverleri ağırladı. Sergiye Pilevneli'nin kurucusu Murat Pilevneli, Aslı Pamir, Daniel Knorr'un ev sahipliğinde Emir Bahadır, Çiğdem Kamer gibi isimler katıldı.Daniel Knorr'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi galerinin üç katında sergilenen üç ayrı bölümden oluşuyor. Knorr’un “Golden Peardrop Theatre” başlıklı sergi için ürettiği son dönem eserleri, ikinci dünya savaşının sosyo-politik ve estetik etkilerine ve bu alanlarda savaş sonrasında yaşanan gelişmelere odaklanıyor. Endüstriyel kapitalizmle birlikte hızla artan uzmanlaşma, hiyerarşik iş yönetimi ve iş bölümü; yerli endüstriyel ürünlerin Soğuk Savaş paralelinde ABD ve Batı Avrupa’da lükse alternatif olarak görülmesine yol açtı.