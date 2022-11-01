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İş insanları Zirvesi Bodrum'da...

Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'İş İnsanları Zirvesi', geçtiğimiz haftasonu Bodrum'da gerçekleşti.

Giriş: 01 Kasım 2022 Salı
İş insanları Zirvesi Bodrum'da...

Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) işbirliğiyle düzenlenen, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) da yer aldığı zirvede, Türkiye ve dünyadan birçok yatırımcı yer aldı. Zirvede, Bodrum’un dünü bugünü ve geleceği konuşuldu. Etkinliğin ana sponsorlarından Bodrum Polat HKC Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Polat, etkinlikte yaptığı açıklamada “Farklı sektörlerden iş insanları bu zirvede bir araya gelerek, nasıl işbirliği yapılabilceği konusu üzerinde çalıştı. Bu nedenle bir dünya kenti olan Bodrum, bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak popülerliğinin günden güne artacağına eminim” dedi.Etkinliğe katılanlar arasında, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere, , TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Prof.Dr. Özgür Demirtaş, Bodrum Eski Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, Erdal Aksoy, Batu Aksoy gibi önemli isimler vardı.


Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği

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