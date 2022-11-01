Kız çocuklarının eğitimine destek...

Nuri ve Tuğba Develi ev sahipliğinde gerçekleşen öğlen yemeğine iş ve cemiyet dünyasından da çok sayıda isim katıldı. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, dernek olarak kız çocuklarının eğitimine verdikleri önemi ve ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmayı görev bildiklerini belirtti. Nilgün Diptaş, bu anlamlı günde desteklerini esirgemeyen Nuri-Tuğba Develi, Elif Çelik ve Nur Yaman Karadeniz’e plaketlerini takdim etti. Davetten elde edilen gelir lisans, yüksek lisans ve doktora desteği olarak kızların eğitiminde kullanılacak. Davete katılanlar arasında; Neval Güler, Türkan Şerbetçi, Sibel Vatandost, Sidre Diptaş Bali, Hüsna Urlu, Eda Erdoğan, Betül Gülbahar, Şükriye Topaloğlu, Rahime Akdoğan, Didem-Gözde Diptaş, Emel Ersoy, Nihal Özdemir, Melehat Şencan, Azime Kayahan, Elif Bekhanoğlu, Banu Yüksel, Esin Akdemir, Nihal Demircan, Feza Çetiner, Leyla Eryener, Nilhan Köseyanan, Yasemin Sezgin gibi isimler vardı.