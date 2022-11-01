Astroloji sohbeti...

Astroloji dünyası için büyük önem taşıyan güneş tutulmasından bir gün sonra ve Piano Jewellery Kurucusu Aytaç Kamar’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete, aralarında Kültürel Dönüşüm Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, Buket Taşdelen Müge Sırmabıyık, Meral Yazıcı Serap Sarı, Çiğdem Kurt, Esra Erandan, Güniz İyianlar, Jülide Önengüt ve Yıldız Öz Samaha’nın da yer aldığı isimler katıldı. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, dünyanın önemli başkentlerinde yer alan piercing & kafe konseptinin Türkiye’de ilk kez uygulandığı Piano Piercing House Cafe’de çok özel bir astroloji sohbetinde buluştu. Ünlü astrolog Filiz Özkol’un güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri ile 2023 yılını yorumladığı ve Piano Jewellery Kurucusu Aytaç Kamar’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete, aralarında Kültürel Dönüşüm Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu, Buket Taşdelen, Işıl Reçber, Müge Sırmabıyık, Meral Yazıcı, Neslihan Kozanoğlu, Nirgül Dilek, Selmin Selçuk, Serap Sarı, Serpil Sarıkatipoğlu, Aylin Hoşzeban, Çiğdem Kurt, Esra Erandan, Güniz İyianlar, Jülide Önengüt ve Yıldız Öz Samaha’nın da yer aldığı ünlü isimler katıldı.